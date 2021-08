Ransburg pulls away for the lead on the final day of Fort Wayne Men’s City Tournament

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – The third and final day of the Fort Wayne Golf Association City Championship came to a close, and it was Kendallville’s own Rory Ransburg that was crown champion.

Ransburg shot a 70 on the first round which entered him into day two at two-under in a tie for fourth place. By day three he was still tied, but this time for first place at eight-under with reigning champ Heath Peters after besting his first-round score with a 66.

On the final day of play, Ransburg ended with a 69 but knew by the time the put went in on the 18th hole that the championship was his.

This was Ransburg’s first FWGA City Championship victory.

Fort Wayne GA - City Championship Results - Powered by BlueGolf Click here for complete tournament results Dates: Aug 6 - Aug 8 Course:Brookwood Golf Club(Fort Wayne , IN) Par and Total Yardage By Division Brookwood Golf Club (Par: 72 Distance: 6362) Results for contest Overall: 1 Rory Ransburg 70-66-69--205 -11 2 Joe Hayden 73-65-69--207 -9 T3 Luke Miller 68-69-71--208 -8 T3 Logan Ryan 73-64-71--208 -8 T5 Garrett Willis 72-67-70--209 -7 T5 Heath Peters 68-68-73--209 -7 T7 Johnny Strawser 73-70-68--211 -5 T7 Chris Schweitzer 74-68-69--211 -5 T7 Tom Kocks 70-69-72--211 -5 10 Tyler Haire 69-69-75--213 -3 T11 Lance Hoch 72-74-68--214 -2 T11 Kevin Irons 72-69-73--214 -2 T13 Corey Potts 75-70-70--215 -1 T13 Cam GeRue 74-68-73--215 -1 T13 Jadden Ousley 70-72-73--215 -1 T16 Bradley Hardin 73-67-76--216 E T16 JT MacLeod 70-67-79--216 E T16 Travis Hemsoth 72-66-78--216 E T19 Ben Lemke 76-72-69--217 +1 T19 Tim Dobis 76-71-70--217 +1 T19 Justin Morken 70-76-71--217 +1 T19 Karl Behrens 73-70-74--217 +1 T19 Steve Vernasco 72-67-78--217 +1 T24 Derek Schneider 75-72-71--218 +2 T24 Hunter Mefford 78-68-72--218 +2 T24 Ryan Marquardt 73-72-73--218 +2 T24 David Dumas 73-70-75--218 +2 T24 Zach Fitzgerald 73-71-74--218 +2 T29 Michael Hines 71-76-72--219 +3 T29 Martin Rifkin 75-72-72--219 +3 T29 Evan Riecke 75-70-74--219 +3 T29 Mark Klinger 71-73-75--219 +3 T29 Kevin Speith 71-69-79--219 +3 T34 Conner Nix 71-77-72--220 +4 T34 John Barce 75-72-73--220 +4 T34 Michael Jenkins 75-70-75--220 +4 T37 Jason Herberger 73-71-77--221 +5 T37 Mick Baker 71-73-77--221 +5 T39 Jason Smith 79-71-72--222 +6 T39 Cody Appenzeller 72-75-75--222 +6 T39 Mark Rietdorf 70-76-76--222 +6 T39 Mike Riecke 73-73-76--222 +6 T43 Kevin Handley 73-74-76--223 +7 T43 Danny Kimes 70-76-77--223 +7 T43 David Belville 77-69-77--223 +7 T46 Alexander Fanning 78-75-71--224 +8 T46 B J Hayden 78-72-74--224 +8 T46 Grant Norman 76-73-75--224 +8 T46 Garrett Leeper 73-72-79--224 +8 T46 Brian Straley 75-70-79--224 +8 T51 Brady Wieland 73-75-77--225 +9 T51 Win Fisher 71-73-81--225 +9 T51 Ryan McKillip 72-72-81--225 +9 T54 Dylan Olson 78-73-75--226 +10 T54 Kyle Morello 73-77-76--226 +10 T54 Camdyn Cobler 75-75-76--226 +10 T54 Joe Dantoni 74-75-77--226 +10 T58 Dj Fisher 77-75-75--227 +11 T58 John Tryon 77-72-78--227 +11 T58 Kory Witmer 74-73-80--227 +11 T58 Corey Johnson 72-75-80--227 +11 T62 Gabe Schenk 75-78-75--228 +12 T62 Spencer Pannabecker 76-76-76--228 +12 T62 Seth Roop 76-74-78--228 +12 T62 Ryan Olbin 72-77-79--228 +12 T62 Jon Finley 76-73-79--228 +12 T62 Dustan Mohr 78-71-79--228 +12 T62 Thomas Botteron 74-73-81--228 +12 T69 Jacob Buckland 80-73-76--229 +13 T69 Dan Aufderheide 76-76-77--229 +13 T69 Wes Opliger 79-72-78--229 +13 T69 Cory Hansen 78-73-78--229 +13 T69 Major Spiegel 75-75-79--229 +13 T69 Brian Gottwald 74-75-80--229 +13 T69 Brad Lowe 72-75-82--229 +13 T76 Aaron Taylor 77-78-75--230 +14 T76 Jonathan Feola 73-79-78--230 +14 T76 Scott Gerbers 77-75-78--230 +14 T76 Daniel Maringer 75-75-80--230 +14 T76 Mike Davis 71-79-80--230 +14 T81 Nick Ihrie 78-78-75--231 +15 T81 Sean Treesh 80-75-76--231 +15 T81 Nick Holder 81-72-78--231 +15 T84 Tim Wagner 77-81-74--232 +16 T84 Ryan Brandt 80-77-75--232 +16 T84 Paul Newberg 79-74-79--232 +16 T87 Roger Ellerbrock 75-81-77--233 +17 T87 Cale Carr 79-76-78--233 +17 T89 Ariel De Luna 83-74-77--234 +18 T89 Dan Beer 82-75-77--234 +18 T89 Wyatt Johnson 83-73-78--234 +18 T89 Charleston Olson 80-75-79--234 +18 T93 William Lomow 82-77-76--235 +19 T93 Jarin Jasso 76-83-76--235 +19 T93 Bailey Marquart 77-81-77--235 +19 T93 Joe Oherron 85-72-78--235 +19 T93 Dave Ward 79-76-80--235 +19 98 Steve Smeltzley 81-78-77--236 +20 T99 Ryan Ward 84-77-76--237 +21 T99 Jackson Bradley 82-78-77--237 +21 T99 Pete Samaras 80-79-78--237 +21 T99 Ron Schmucker 79-80-78--237 +21 T99 Zach Frane 82-75-80--237 +21 T99 Braden Kattman 77-80-80--237 +21 T99 Phil Miller 80-76-81--237 +21 T106 Chris Neyman 81-80-78--239 +23 T106 Rich Bienz 78-80-81--239 +23 T106 Ben Reuille 79-78-82--239 +23 T106 Hunter Melton 80-77-82--239 +23 T110 John Ryan 78-81-81--240 +24 T110 Gary Peisert 82-75-83--240 +24 T110 Evan Baughman 80-77-83--240 +24 T110 Matt Dailey 80-75-85--240 +24 T114 Emerson Ueber 80-79-82--241 +25 T114 Doug Keele 79-79-83--241 +25 T116 Donny Dimberio 82-79-81--242 +26 T116 Roderick Wilmont 82-77-83--242 +26 118 Scott J. Wyman 82-79-82--243 +27 119 Matt Wilson 78-81-85--244 +28 120 Jamison Foster 84-77-85--246 +30 121 Theo Bishop 78-82-89--249 +33 122 Ken Rodewald 85-80-87--252 +36 DID NOT FINISH MC Scott Stucker 81-81-0--162 +18 MC Corey Ryan 85-77-0--162 +18 MC Jack Burda 86-76-0--162 +18 MC Christopher Wolfe 84-78-0--162 +18 MC Isaac Rorick 83-79-0--162 +18 MC Joey Hughes 86-77-0--163 +19 MC Chris Phelps 86-77-0--163 +19 MC Brady Sheehan 83-80-0--163 +19 MC David Wood 82-81-0--163 +19 MC Jacob Chrzan 82-82-0--164 +20 MC Noah Leising 81-84-0--165 +21 MC Craig Schmitt 86-79-0--165 +21 MC Cade Cobler 82-83-0--165 +21 MC Andrew Rhinehart 77-88-0--165 +21 MC Zack Slater 88-78-0--166 +22 MC Zachary Clouse 87-79-0--166 +22 MC Simon Garrett 85-81-0--166 +22 MC Jim Bonahoom 84-82-0--166 +22 MC Jimmy Bunner 89-78-0--167 +23 MC Brandon Smith 87-80-0--167 +23 MC Tyrus Whitman 84-83-0--167 +23 MC Sam Choe 96-72-0--168 +24 MC Michael Pendarvis 83-86-0--169 +25 MC Ty Sorg 82-88-0--170 +26 MC Jared Bickle 87-83-0--170 +26 MC Sam Hartman 87-83-0--170 +26 MC Matt Reiber 85-86-0--171 +27 MC Mickey Mazock 88-84-0--172 +28 MC Cameron Chabot 87-85-0--172 +28 MC Tyler Gregory 88-85-0--173 +29 MC Jack Gibson 87-87-0--174 +30 DQ Levi Follett +7 NS Anthony Filogamo +17