Another round, another tie for the lead at Fort Wayne Men’s City Tournament

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – After day two of the Fort Wayne Golf Association City Championship, reigning champ Heath Peters is still tied for first place but now shares the position with Rory Ransburg with one round to go at Brookwood Golf Club.

Peters shot another four-under-par 68 on Saturday and Ransburg shot a six-under-par 66 to move up three positions into the tie for first place. The two golfers finished one stroke better than Logan Ryan, JT MacLeod and Luke Miller who sit in third with -7.

The third round is set for Sunday at Brookwood.

Fort Wayne GA - City Championship Results - Powered by BlueGolf Click here for complete tournament results Dates: Aug 6 - Aug 8 Course:Brookwood Golf Club(Fort Wayne , IN) Par and Total Yardage By Division Brookwood Golf Club (Par: 72 Distance: 6362) Results for contest Overall: T1 Rory Ransburg 70-66--136 -8 T1 Heath Peters 68-68--136 -8 T3 Logan Ryan 73-64--137 -7 T3 JT MacLeod 70-67--137 -7 T3 Luke Miller 68-69--137 -7 T6 Travis Hemsoth 72-66--138 -6 T6 Joe Hayden 73-65--138 -6 T6 Tyler Haire 69-69--138 -6 T9 Steve Vernasco 72-67--139 -5 T9 Garrett Willis 72-67--139 -5 T9 Tom Kocks 70-69--139 -5 T12 Bradley Hardin 73-67--140 -4 T12 Kevin Speith 71-69--140 -4 14 Kevin Irons 72-69--141 -3 T15 Jadden Ousley 70-72--142 -2 T15 Chris Schweitzer 74-68--142 -2 T15 Cam GeRue 74-68--142 -2 T18 David Dumas 73-70--143 -1 T18 Johnny Strawser 73-70--143 -1 T18 Karl Behrens 73-70--143 -1 T21 Zach Fitzgerald 73-71--144 E T21 Jason Herberger 73-71--144 E T21 Ryan McKillip 72-72--144 E T21 Mick Baker 71-73--144 E T21 Mark Klinger 71-73--144 E T21 Win Fisher 71-73--144 E T27 Ryan Marquardt 73-72--145 +1 T27 Garrett Leeper 73-72--145 +1 T27 Michael Jenkins 75-70--145 +1 T27 Brian Straley 75-70--145 +1 T27 Evan Riecke 75-70--145 +1 T27 Corey Potts 75-70--145 +1 T33 Hunter Mefford 78-68--146 +2 T33 Danny Kimes 70-76--146 +2 T33 Mike Riecke 73-73--146 +2 T33 David Belville 77-69--146 +2 T33 Lance Hoch 72-74--146 +2 T33 Justin Morken 70-76--146 +2 T33 Mark Rietdorf 70-76--146 +2 T40 Kevin Handley 73-74--147 +3 T40 Corey Johnson 72-75--147 +3 T40 Brad Lowe 72-75--147 +3 T40 Tim Dobis 76-71--147 +3 T40 Cody Appenzeller 72-75--147 +3 T40 Martin Rifkin 75-72--147 +3 T40 Michael Hines 71-76--147 +3 T40 John Barce 75-72--147 +3 T40 Derek Schneider 75-72--147 +3 T40 Thomas Botteron 74-73--147 +3 T40 Kory Witmer 74-73--147 +3 T51 Brady Wieland 73-75--148 +4 T51 Ben Lemke 76-72--148 +4 T51 Conner Nix 71-77--148 +4 T54 Dustan Mohr 78-71--149 +5 T54 Joe Dantoni 74-75--149 +5 T54 John Tryon 77-72--149 +5 T54 Grant Norman 76-73--149 +5 T54 Ryan Olbin 72-77--149 +5 T54 Jon Finley 76-73--149 +5 T54 Brian Gottwald 74-75--149 +5 T61 Jason Smith 79-71--150 +6 T61 B J Hayden 78-72--150 +6 T61 Seth Roop 76-74--150 +6 T61 Major Spiegel 75-75--150 +6 T61 Mike Davis 71-79--150 +6 T61 Camdyn Cobler 75-75--150 +6 T61 Daniel Maringer 75-75--150 +6 T61 Kyle Morello 73-77--150 +6 T69 Levi Follett 75-76--151 +7 T69 Wes Opliger 79-72--151 +7 T69 Dylan Olson 78-73--151 +7 T69 Cory Hansen 78-73--151 +7 T73 Dj Fisher 77-75--152 +8 T73 Scott Gerbers 77-75--152 +8 T73 Dan Aufderheide 76-76--152 +8 T73 Spencer Pannabecker 76-76--152 +8 T73 Jonathan Feola 73-79--152 +8 T78 Jacob Buckland 80-73--153 +9 T78 Nick Holder 81-72--153 +9 T78 Paul Newberg 79-74--153 +9 T78 Alexander Fanning 78-75--153 +9 T78 Gabe Schenk 75-78--153 +9 T83 Sean Treesh 80-75--155 +11 T83 Charleston Olson 80-75--155 +11 T83 Matt Dailey 80-75--155 +11 T83 Dave Ward 79-76--155 +11 T83 Cale Carr 79-76--155 +11 T83 Aaron Taylor 77-78--155 +11 T89 Phil Miller 80-76--156 +12 T89 Wyatt Johnson 83-73--156 +12 T89 Nick Ihrie 78-78--156 +12 T89 Roger Ellerbrock 75-81--156 +12 T93 Dan Beer 82-75--157 +13 T93 Gary Peisert 82-75--157 +13 T93 Evan Baughman 80-77--157 +13 T93 Ryan Brandt 80-77--157 +13 T93 Ben Reuille 79-78--157 +13 T93 Hunter Melton 80-77--157 +13 T93 Joe Oherron 85-72--157 +13 T93 Ariel De Luna 83-74--157 +13 T93 Zach Frane 82-75--157 +13 T93 Braden Kattman 77-80--157 +13 T103 Doug Keele 79-79--158 +14 T103 Rich Bienz 78-80--158 +14 T103 Tim Wagner 77-81--158 +14 T103 Bailey Marquart 77-81--158 +14 T107 Steve Smeltzley 81-78--159 +15 T107 Emerson Ueber 80-79--159 +15 T107 Pete Samaras 80-79--159 +15 T107 Matt Wilson 78-81--159 +15 T107 John Ryan 78-81--159 +15 T107 William Lomow 82-77--159 +15 T107 Roderick Wilmont 82-77--159 +15 T107 Jarin Jasso 76-83--159 +15 T107 Ron Schmucker 79-80--159 +15 T116 Jackson Bradley 82-78--160 +16 T116 Theo Bishop 78-82--160 +16 T118 Donny Dimberio 82-79--161 +17 T118 Chris Neyman 81-80--161 +17 T118 Anthony Filogamo 85-76--161 +17 T118 Jamison Foster 84-77--161 +17 T118 Ryan Ward 84-77--161 +17 T118 Scott J. Wyman 82-79--161 +17 124 Ken Rodewald 85-80--165 +21 DID NOT FINISH MC Scott Stucker 81-81--162 +18 MC Corey Ryan 85-77--162 +18 MC Jack Burda 86-76--162 +18 MC Christopher Wolfe 84-78--162 +18 MC Isaac Rorick 83-79--162 +18 MC Joey Hughes 86-77--163 +19 MC Chris Phelps 86-77--163 +19 MC Brady Sheehan 83-80--163 +19 MC David Wood 82-81--163 +19 MC Jacob Chrzan 82-82--164 +20 MC Noah Leising 81-84--165 +21 MC Craig Schmitt 86-79--165 +21 MC Cade Cobler 82-83--165 +21 MC Andrew Rhinehart 77-88--165 +21 MC Zack Slater 88-78--166 +22 MC Zachary Clouse 87-79--166 +22 MC Simon Garrett 85-81--166 +22 MC Jim Bonahoom 84-82--166 +22 MC Jimmy Bunner 89-78--167 +23 MC Brandon Smith 87-80--167 +23 MC Tyrus Whitman 84-83--167 +23 MC Sam Choe 96-72--168 +24 MC Michael Pendarvis 83-86--169 +25 MC Ty Sorg 82-88--170 +26 MC Jared Bickle 87-83--170 +26 MC Sam Hartman 87-83--170 +26 MC Matt Reiber 85-86--171 +27 MC Mickey Mazock 88-84--172 +28 MC Cameron Chabot 87-85--172 +28 MC Tyler Gregory 88-85--173 +29 MC Jack Gibson 87-87--174 +30