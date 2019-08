Allgeier claims first FWGA City Title

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – Patrick Allgeier went wire to wire.

He claims his first FWGA City title on Monday afternoon at Pine Valley Country Club. Allgeier finished -8 and three shots ahead of the closest competitor.

Allgeier graduated from Bishop Dwenger and currently is a member of the Butler golf team.

Mitch Rutledge and Logan Ryan tied for second.

1 Patrick Allgeier 64-68-73--205 -8 T2 Mitch Rutledge 70-71-69--210 -3 T2 Logan Ryan 67-68-75--210 -3 4 Garrett Willis 69-72-72--213 E 5 Sam Till Jr 69-72-73--214 +1 6 Matt Zedrick 68-72-75--215 +2 T7 Johnny Strawser 73-71-72--216 +3 T7 Bradley Hardin 74-68-74--216 +3 9 Luke Miller 73-70-74--217 +4 T10 Joe Hayden 73-71-74--218 +5 T10 Steve Vernasco 69-72-77--218 +5 12 Gabe Schenk 71-66-82--219 +6 T13 Joe Dantoni 71-73-76--220 +7 T13 Evan Riecke 74-69-77--220 +7 T15 Callahan Elzey 69-77-75--221 +8 T15 Garrett Leeper 69-70-82--221 +8 T17 Xavier Walden 77-71-74--222 +9 T17 Chris Schweitzer 75-72-75--222 +9 T17 Spencer Gillig 72-74-76--222 +9 T17 Mark Rietdorf 71-70-81--222 +9 T17 Mark Dabagia 72-69-81--222 +9 T22 Rory Ransburg 78-72-74--224 +11 T22 Josh Neal 74-73-77--224 +11 T22 Tyler Kellerman 74-72-78--224 +11 T22 Brayden Glaser 72-73-79--224 +11 T26 Lance Hoch 70-80-75--225 +12 T26 Austin Proffitt 73-78-74--225 +12 T26 Kyle Miller 78-71-76--225 +12 T26 Jonathan Filler 74-73-78--225 +12 T26 Danny Kimes 66-81-78--225 +12 T26 Corey Ryan 72-73-80--225 +12 T32 Logan DeMaa 79-76-71--226 +13 T32 Brian Straley 74-77-75--226 +13 T32 Kevin Irons 71-78-77--226 +13 T32 Martin Rifkin 79-71-76--226 +13 T36 Scott Gerbers 75-75-77--227 +14 T36 Travis Hemsoth 72-76-79--227 +14 T36 Conner Nix 72-76-79--227 +14 T36 Jordan Dawes 72-75-80--227 +14 T36 Derek Schneider 73-73-81--227 +14 T41 Eric Spengel 75-82-71--228 +15 T41 Grant Norman 75-75-78--228 +15 T41 John Ryan 77-71-80--228 +15 T41 Thomas Botteron 72-74-82--228 +15 T45 Dan Aufderheide 77-77-75--229 +16 T45 Dustan Mohr 79-76-74--229 +16 T45 Michael Jenkins 76-74-79--229 +16 T45 Tom Kocks 71-76-82--229 +16 T49 Jason Herberger 82-77-71--230 +17 T49 Tim Wagner 77-77-76--230 +17 T49 Brad Lowe 76-76-78--230 +17 T49 Nick Holder 73-79-78--230 +17 T49 Edwin Fisher 79-72-79--230 +17 T54 Bill Argus 81-75-75--231 +18 T54 John Barce 76-78-77--231 +18 T54 Zach Fitzgerald 71-82-78--231 +18 T54 Ariel De Luna 74-79-78--231 +18 T54 Matt Schmidt 76-76-79--231 +18 T54 David Dumas 73-77-81--231 +18 T54 Aaron Taylor 75-72-84--231 +18 T54 Sereke Eshetu 74-73-84--231 +18 T62 Aaron Lanham 84-76-72--232 +19 T62 JT MacLeod 74-83-75--232 +19 T62 Justin Shippy 73-81-78--232 +19 T62 Thad Winter 76-77-79--232 +19 T62 Tyler Haire 77-75-80--232 +19 T62 Kevin Handley 74-77-81--232 +19 T62 Mark Klinger 73-75-84--232 +19 T69 Brady Wieland 77-77-79--233 +20 T69 Tom Wood 75-77-81--233 +20 T69 Justin Bell 80-72-81--233 +20 T72 Ethan Brinkman 83-77-74--234 +21 T72 Caleb Waugh 81-78-75--234 +21 T72 Braden Sherwood 74-79-81--234 +21 T72 Ryan McKillip 80-73-81--234 +21 T72 Spencer Pannabecker 77-76-81--234 +21 77 Ben Reuille 76-76-83--235 +22 T78 Jason Smith 84-73-79--236 +23 T78 Roger Ellerbrock 78-78-80--236 +23 T78 Camdyn Cobler 80-76-80--236 +23 T78 Micah Morris 78-76-82--236 +23 T78 Karl Behrens 73-76-87--236 +23 83 Jonathan Feola 79-78-80--237 +24 T84 Josh Ailes 79-78-81--238 +25 T84 Nick Ihrie 80-76-82--238 +25 T84 Alex Budzon 72-80-86--238 +25 T87 Jimmy Bunner 81-81-77--239 +26 T87 Mike Davis 76-84-79--239 +26 T87 Kory Witmer 75-84-80--239 +26 T87 Sean Treesh 81-78-80--239 +26 T87 Ron Schmucker 74-83-82--239 +26 T87 Tony Churchward 81-77-81--239 +26 T87 John Tryon 77-80-82--239 +26 T87 Lee Cutting 76-80-83--239 +26 T87 David Belville 80-77-82--239 +26 T87 Kevin Music 77-79-83--239 +26 T97 Terry Herrell 83-77-80--240 +27 T97 Corey Potts 79-77-84--240 +27 T99 Michael Meehan 76-80-85--241 +28 T99 Cameron Boyce 82-72-87--241 +28 T99 Paul King 77-76-88--241 +28 T102 Austin Brunner 84-77-81--242 +29 T102 B J Hayden 75-84-83--242 +29 T102 Andrew Rhinehart 84-76-82--242 +29 T102 Chadwick Vanderbilt 78-78-86--242 +29 T106 Daniel Schenkel 75-84-84--243 +30 T106 Stephan Bolan 81-78-84--243 +30 T106 Neil DeCook 75-82-86--243 +30 109 Justin Morken 76-85-83--244 +31 110 Dylan Olson 77-75-93--245 +32 T111 Jay Leonard 80-82-84--246 +33 T111 Phil Miller 81-78-87--246 +33 T113 David Barsantee 81-82-84--247 +34 T113 Aaron Hohman 81-81-85--247 +34 T113 Adam Gray 77-83-87--247 +34 T113 Cameron GeRue 78-79-90--247 +34 117 Doug Keele 77-86-86--249 +36 T118 Matt Wilson 82-81-87--250 +37 T118 Andy Huth 84-77-89--250 +37 120 Scot Stepleton 81-82-88--251 +38