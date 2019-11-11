Closings and Delays
There are currently 6 active closings. Click for more details.

Ten Saints sign for college sports

High School Sports

by:

Posted: / Updated:

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – Ten Bishop Dwenger seniors put pen to paper on Monday afternoon signing to play sports in college.

Taya Dazey – Southern Indiana (volleyball)

Jed Downham – Anderson University (baseball)

Mike Herrold – Chandler-Gilbert Community College (baseball)

Delaney Hogan – Xavier University (volleyball)

Kaley Lyons – IU Kokomo (volleyball)

Molly Ream – Olivet Nazarene (basketball)

Erin Strzeleck – Notre Dame (cross country/track)

Carissa Wiegman – Grace College (basketball)

Luke Wiginton – Indiana University (football)

Laura Wright – Ball State (swimming)

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Don't Miss