Ten Saints sign for college sports

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – Ten Bishop Dwenger seniors put pen to paper on Monday afternoon signing to play sports in college.
Taya Dazey – Southern Indiana (volleyball)
Jed Downham – Anderson University (baseball)
Mike Herrold – Chandler-Gilbert Community College (baseball)
Delaney Hogan – Xavier University (volleyball)
Kaley Lyons – IU Kokomo (volleyball)
Molly Ream – Olivet Nazarene (basketball)
Erin Strzeleck – Notre Dame (cross country/track)
Carissa Wiegman – Grace College (basketball)
Luke Wiginton – Indiana University (football)
Laura Wright – Ball State (swimming)