Fort Wayne United FC honors senior soccer standouts

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – The Fort Wayne United Futbol Club honored a talented group of 28 seniors on Monday night at The Plex South, 14 of which will play college soccer next season:

Peyton Badskey – University of North Alabama

Madison Barnhardt – University of the Cumberlands

Noah Black – Manchester University

Braydon English – Saint Francis

Brianna Fortman – Lincoln Memorial University

Peyton Fosnough – Bellarmine University

Michael Frank – Concordia University Chicago

Alexander Gregory – Siena Heights University

Michael Klein – Trine Univeristy

Nathan Lemmon – Huntington University

Samuel Michaels – Florida Southern College

Lauren Moellering – Spring Arbor University

Delaney Taylor – Marian Univeristy

Kaitlynn Welker – Saint Francis

Asian Aye

Luis Barron

Brenna Burht

Tyler Christie

Jimmy Flores

Adnan Hammad

Nicholas Harding

Ahmed Hassan

Sarah Hauser

Logan Johnson

Josh Kuehne

Omar Nieto

Josiah Simpson

Kirill Tereshchenko

Julian Walter