Fort Wayne United FC honors senior soccer standouts

FORT WAYNE, Ind. (WANE) – The Fort Wayne United Futbol Club honored a talented group of 28 seniors on Monday night at The Plex South, 14 of which will play college soccer next season:
Peyton Badskey – University of North Alabama
Madison Barnhardt – University of the Cumberlands
Noah Black – Manchester University
Braydon English – Saint Francis
Brianna Fortman – Lincoln Memorial University
Peyton Fosnough – Bellarmine University
Michael Frank – Concordia University Chicago
Alexander Gregory – Siena Heights University
Michael Klein – Trine Univeristy
Nathan Lemmon – Huntington University
Samuel Michaels – Florida Southern College
Lauren Moellering – Spring Arbor University
Delaney Taylor – Marian Univeristy
Kaitlynn Welker – Saint Francis
Asian Aye
Luis Barron
Brenna Burht
Tyler Christie
Jimmy Flores
Adnan Hammad
Nicholas Harding
Ahmed Hassan
Sarah Hauser
Logan Johnson
Josh Kuehne
Omar Nieto
Josiah Simpson
Kirill Tereshchenko
Julian Walter