FORT WAYNE, Ind. (WANE) – The Empowered Volleyball Academy honored its group of 24 seniors signing to play in college on Wednesday evening.

Emma Lyons- Marian University Kristin Bobay-Texas A & M Corpus Christi (Beach) Lea Mummert- IU Kokomo University Kaley Matney- Cedarville University Haley Kruse- Huntington University Hope Moring-Franklin College Chloe Pierce-Hillsdale College Reagan Salzbrenner-Taylor University Quinn Olding-Lourdes University Destiny Bradfield-St Louis College of Pharmacy Tess Herendeen-Appalachian State Isabelle Shelton-Depauw University Shyanne Duncan-Manchester University Savanna Reed-University of Northwestern Ohio Olivia Krahn-Huntington University Madeline Vnuk-Concordia Ann Arbor Niesha Anderson-Indiana State (Track) Grace Stedge-Butler (Track) Dylan Konienczny-Purdue Fort Wayne (Track) Bralyn Stockman-Ohio Christian University Leah Carter-Huntington University Payton Rolfsen-Emory and Henry Kiana Gomez-St Francis Leslie Vasquez-IUPUI