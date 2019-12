FORT WAYNE, Ind. (WANE) - Blackhawk Christian turned a 29-12 halftime lead into a 47-37 victory on Thursday night in girls basketball to headline area hoops action.

Thursday's Scores By The Associated Press BOYS PREP BASKETBALL(equals) Indpls Howe 66, Indpls Irvington 44 LaVille 47, Bremen 40 Lafayette Tournament(equals) Consolation(equals) Covington 66, Lafayette Catholic 57 Twin Lakes 49, Benton Central 38 GIRLS PREP BASKETBALL(equals) Blackford 50, Wes-Del 20 Brown Co. 58, White River Valley 29 Brownstown 52, Seymour 34 Cascade 65, Parke Heritage 26 Castle 45, Jasper 33 Christian Academy 45, Cannelton 32 Clay City 51, Riverton Parke 21 Covenant Christian 60, Indpls Brebeuf 34 Eastern (Pekin) 35, Providence 27 Elkhart Memorial 43, S. Bend Clay 38 Ft. Wayne Blackhawk 47, Churubusco 37 Hagerstown 30, Cowan 20 Hammond 60, Gary Roosevelt 15 Indpls Cathedral 48, Zionsville 27 Indpls Tindley 71, Indpls Manual 13 Jay Co. 64, New Castle 54 Lanesville 54, Henryville 25 Linton 62, Eastern (Greene) 38 N. Central (Farmersburg) 71, Shakamak 38 N. Decatur 57, Oldenburg 28 N. Montgomery 43, Covington 40 New Albany 48, N. Harrison 47, OT NorthWood 51, Concord 43 Prairie Hts. 40, Bethany Christian 22 Princeton 48, Ev. Harrison 26 Scottsburg 54, Corydon 28 Shenandoah 54, Knightstown 14 Southmont 54, N. Vermillion 46 Springs Valley 48, Dubois 34 Tippecanoe Valley 66, Plymouth 61 Tri 54, Liberty Christian 33 Trinity Lutheran 71, Edinburgh 57 University 92, Anderson Prep Academy 41 Victory Christian Academy 50, River Forest 39 Vincennes Rivet 58, Bloomfield 34 Wapahani 63, Cambridge City 12 Wood Memorial 70, Washington Catholic 13