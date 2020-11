GARRETT, Ind. (WANE) - 3A no. 6 Garrett moved to 5-0 on the season to headline the area's slate of girls basketball games on Friday night.

Friday's ScoresBy The Associated PressGIRLS PREP BASKETBALL(equals)Andrean 77, Munster 46Angola 40, Eastside 17Bedford N. Lawrence 65, Indpls N. Central 57Bethesda Christian 58, Faith Christian 35Bloomington South 63, Southport 18Bluffton 41, Eastbrook 33Chesterton 61, S. Central (Union Mills) 59Clarksville 49, Cannelton 23Columbia City 56, Manchester 38Columbus North 82, New Albany 41Connersville 48, Centerville 27Corydon 73, S. Central (Elizabeth) 23Elkhart Christian 70, S. Bend Clay 31Elwood 64, Liberty Christian 28Ev. Memorial 54, Boonville 33Fairfield 27, LaPorte 17Frankton 55, Lapel 23Ft. Wayne Blackhawk 56, Prairie Hts. 29Garrett 58, DeKalb 21Hamilton Hts. 48, Lebanon 43Hamilton Southeastern 51, Carroll (Ft. Wayne) 47, OTHebron 23, Wheeler 20Huntington North 78, Whitko 10Indian Creek 57, Monrovia 38Jac-Cen-Del 65, Oldenburg 25Jay Co. 34, Bellmont 29Kokomo 46, Cass 43, OTLake Central 66, Hammond Noll 39Lawrence Central 74, Indpls Pike 50Morristown 43, Beech Grove 29New Prairie 57, S. Bend Adams 43Northeastern 85, Union City 55Oak Hill 33, Madison-Grant 21Orleans 52, Bloomfield 47Penn 72, S. Bend Washington 54Pike Central 50, Wood Memorial 39Plainfield 51, Indpls Perry Meridian 48, OTRossville 42, Eastern (Greentown) 38Seymour 45, Batesville 18Shelbyville 54, Southwestern (Shelby) 49Speedway 62, Indpls Scecina 24Switzerland Co. 62, Rising Sun 30Taylor 61, Tri-Central 45Tipton 54, Western 31Triton Central 59, Indpls Lutheran 36W. Lafayette 65, Covington 23Sugar Creek Tournament(equals)First Round(equals)Southmont 33, N. Montgomery 29