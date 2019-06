List of past WANE 15 contest winners

WANE 15 Umbrella Giveaway Contest

December 2018

Jerry Stinnett

Max Keck

Marty Bedwell

Cathy Shirley

January 2019

Noel Ingram

Robert Chastain

LeeAnn Cleverly

Pat Slone

James TenEyck

February 2019

Om Lightle

Cynthia Amburgey

Canon Williams

Julie Isch

March 2019

Cathy Dinger

Michelle Murphy

Christy Shepart

Ronnie Stanley

April 2019

Enid Laisure

Tyler Szelis

Stacy Heller

Tom Ackmann

May 2019

Sherita McCain

Joey Mendez

Pamela Wasson

Patty Hunter

Cary Handley

June 2019

Carlos Magana

Arlene Townsend

Kathy Wilcox



Show Us Your Weekend Morning Mug

November 2018

Daniel Galey

Heather Hurt

George Lutz

Tonia Moore Mosby

December 2018

Bud Goggans

Chad Elder

Bret Brown

Rebecca Gephart

Kelly Murphy

Michael Beitler

Larry Easterday

Lucinda Bowers

January 2019

Ellen Schram

Kelly Haywood-Brooks

Jim Warner

Patrick Crookd

Bob Smith

Karen Holbrook

Scott Donley

Todd Campbell

February 2019

Rachelle Ray

Tyresse Furlough

Joyce Rutledge-Paige

Pam Nye

Ellen Stellhorn

Jeffery Harrington

Brenda Kramer

Tabitha Ray

March 2019

Bill Colbourne

Linda Shady

Hope Neal Gaston

Jennifer Phillips

Keith Butts

Anthony Kirkland

Jocelyn Sheehan

Jennifer Hodges

Lester Rhodes II

David Ickes

April 2019

Ken Eichhorn

Brad Hiatt

Rey Rodriguez

Joel Howard

Nikki Leeson

Dale Schmucker

May 2019

Gene Simmons

Angie Woodring (Keith)

Carol Gould (Dave)

Melissa Hoffman

Chuck Chaney

Phil Snead

Tracy Stanley

Annie Adams

Mary Hall

Greg Grepke

June 2019

Anthony Tucker

Veronica Wells

Jodi Pember

Mike Dunn

Win Tickets to see Mercy Me – winners:

Theresa Wolf

JoAnn Billingsley

Evolve Spring Cleaning Shopping Spree Giveaway – winner:

Betsy Derouin

The Price Is Right LIVE Ticket Giveaway – winners list:

Jamie Kleinknight

Melissa Holley

Jacqueline Keating

Eileen Eberhart

Mark Weidemeier